Tudo o que você precisa saber sobre cassinos online

O grande crescimento da indústria do casino online reflete o grau de popularidade que adquiriram nos últimos anos. Sem perder sua essência, os casinos conseguiram conquistar o público do Brasil com inovações tecnológicas adaptadas ao ritmo de vida atual.

Se você é um profissional de jogos digitais, ou está interessado em aprender um pouco mais sobre o mundo das apostas virtuais, oferecemos-lhe um guia útil sobre tudo o que você precisa saber sobre casinos online.

Plataformas de jogo online



O sucesso dos jogos de casino online como o Poker Online Portugal nas últimas décadas gerou um mercado competitivo com uma oferta muito variada na Internet, pode encontrar um grande número de plataformas de jogo online adaptadas às diferentes necessidades da demanda. Cada um destes sites tem benefícios e características diferentes, alguns se especializam em jogos de casino, outros em apostas desportivas ou eSports.

Oferta de casino online

As marcas de casinos online oferecem uma ampla gama de produtos e serviços online. A oferta de serviços inclui jogos tradicionais como pôquer, slot machines, roleta, blackjack, bacará, e mais.

Embora você também pode encontrar disponíveis em muitos sites de jogos de azar outras modalidades como bingo, dados, Sic Bo, Pai Gow Tiles, Caribbean Stud, pôquer de três cartas, Casino War, Spanish 21, Pai Gow Poker, keno, jogos progressivos, corridas de cavalos.

Por isso é conveniente que você verifique a oferta disponível de cada uma das plataformas online para escolher a que melhor se adapte aos seus gostos. Embora as preferidas do público em geral sejam as slot machines e a roleta, com gráficos atraentes, efeitos sonoros envolventes e regras de jogo fáceis.

Os slots são jogos tradicionais com temas ilimitados e regras de jogo muito simples. Para ganhar deve coincidir um símbolo várias vezes entre linhas e movimentos cambaleantes. A roleta virtual consiste em 37 números, entre os quais zero, identificados com as cores vermelho, preto e verde.

A roleta online tem variantes como a europeia, americana e francesa. Esta modalidade pode ser jogada ao vivo com crupiês reais que se comunicam com os jogadores através de uma câmera. Tanto a roleta como as slot machines, bem como muitos outros jogos online, estão disponíveis na oferta de jogos de casino, marca com um incrível repertório de jogos de azar.

Vantagens dos casinos online



Os casinos online proporcionam conforto aos utilizadores. A possibilidade de jogar em qualquer lugar e em qualquer momento do dia, sem restrições de horário, ou limitações de transporte, são vantagens atrativas que motivam os clientes a escolher um cassino online.

Nos casinos online os usuários decidem onde jogar, seja a partir do conforto de sua casa, escritório e até mesmo esperando o trem. Os usuários podem escolher jogar a partir do computador ou dispositivos móveis, sem perda de tempo e dinheiro em despesas de viagem ou transporte.

Outra das virtudes dos casinos online é que os jogadores podem ingressar às plataformas de dia ou em horas noturnas, já que estão disponíveis 24 horas por dia. O melhor de tudo é que você não terá que esperar por mesas de jogo para girar a roleta ou começar uma partida de pôquer.

Bónus de boas-vindas

Os casinos online premiam aos novos utilizadores com bónus de boas-vindas que melhoram a qualidade e a experiência de jogo. Ao completar as formalidades de inscrição no sistema do casino os debutantes recebem um bónus e a possibilidade de jogar de forma imediata, além disso podem optar por promoções especiais durante todo o ano.

RTP ou taxa de retorno para o jogador



O RTP, sigla em Inglês de ˈReturn to Playerˈ, ou percentagem de retorno para o jogador, é um indicador do montante ou percentagem de dinheiro que a casa irá receber e do montante que o jogador irá receber de retorno.

Esta taxa é calculada com base no montante total de apostas. Se você investir dinheiro em uma casa de apostas legítima, é necessário verificar previamente a taxa de retorno para o jogador de cada um dos jogos online.

Há títulos de slot machines com RTP altos, por exemplo, um RTP de 97% significa que o casino obterá um lucro equivalente a 3% do total do montante das apostas. Resumindo, se um jogador apostar 100$ o casino ganhará 3$ e o jogador 97$.

Há três tipos de RTP, alto, médio e baixo. Os jogos de casino online com RTP elevado atingem valores percentuais entre 96% e 99%, quase a totalidade dos 100$ investidos na aposta. Entre 91% e 95% seria um RTP médio, e um RTP inferior a 90% é um retorno e investimento muito baixo.

Os RTP variam em função das plataformas de cassino online, suas apostas, a modalidade de jogo virtual e suas variantes. Centros de entretenimento online como o Casino 888 Portugal têm uma compilação de mais de 500 títulos de jogos online. Ao escolher um título de jogo online é recomendável conhecer o seu RTP e jogar de forma responsável.