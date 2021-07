Uma semana após crime, empresária tem melhora e deixa hospital

A empresária Nádia Mendes Vilela, de 33 anos, recebeu alta médica na manhã desta segunda-feira (5), uma semana após sofrer uma tentativa de feminicídio. Ela estava internada no Hospital e Maternidade Santa Angela, em Tangará da Serra.

Nádia foi baleada por seu ex-namorado, o jornalista José Marcondes, conhecido como “Muvuca”, que não aceitava o fim do relacionamento. Após tentar contra a vida da empresária, Muvuca atirou contra si e acabou falecendo.

Conforme boletim de médico divulgado nesta manhã, Nádia apresentou melhora clínica progressiva desde quando foi hospitalizada.

Os drenos torácicos foram retirados e ela apresenta boa respiração. Também não há quadros febris, tampouco infecção.

Os exames aos quais ele foi submetida não apresentaram alterações significativas.

Ainda de acordo com a equipe médica, Nádia recebeu alta com uso de fixador externo em fratura da mão esquerda (onde um dos tiros foi efetuado) e devera ser submetida, posteriormente, a um procedimento cirúrgico para retirada do mesmo e correção da fratura.