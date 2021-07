Unemat confirma abertura de curso de Jornalismo em Rondonópolis

O Conselho Universitário da Unemat (Consuni) aprovou a criação do curso de Jornalismo para Rondonópolis. A medida já havia obtido a aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepe) e abre caminho para a realização de um antigo sonho dos moradores de Rondonópolis e região.

O curso terá 100 vagas e será custeado com recursos viabilizados através de emenda parlamentar do deputado Thiago Silva. Segundo ele, o novo curso vai suprir a demanda por profissionais e é mais um passo importante para a consolidação da Unemat na região.

“A nossa luta pelo fortalecimento da Unemat em Rondonópolis já tem mais de 15 anos, estamos focado e trabalhando diariamente para contribuir para o crescimento e expansão de cursos da Unemat. Em razão do crescimento do mercado de comunicação, o curso de jornalismo é um dos mais pedidos no município”, disse.

O deputado também destinou emenda de R$ 1 milhão em 2020 para criação de 100 vagas do curso de Direito da Unemat. As aulas do curso já iniciaram de forma não presencial por conta da pandemia.

“Iremos continuar trabalhando pela expansão de novos cursos e também para estruturação da Unemat em Rondonópolis.”, finaliza Thiago Silva.

O processo seletivo para o curso de jornalismo na Unemat deverá acontecer até o final de agosto e o início das aulas no mês de setembro.