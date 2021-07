URGENTE | Mulher morre após carro bater em carreta no anel viário

Uma mulher identificada como Maria Martins Gonçalves de 52 anos morreu e um homem ficou ferido após um acidente envolvendo uma carreta e um carro Santana na manhã desta sexta-feira (30), no Anel Viário, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, os veículos seguiam sentido ao bairro Jardim Atlântico, quando o motorista do caminhão diminuiu a velocidade e sinalizou que ia entrar a esquerda, momento em que o motorista do Santana tentou fazer uma ultrapassagem, mas acabou batendo no caminhão, provocando o acidente.

O motorista do carro ficou preso às ferragens, mas foi socorrido e encaminhado pela equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até o Hospital Regional.

A equipe do Corpo dos Bombeiros compareceu na ocorrência.

A mulher que estava no carro morreu no local.