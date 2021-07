Pessoas com 40 e 39 anos vão receber vacinas contra Covid-19 nesta semana

Rondonópolis vai ampliar o público que será vacinado contra a Covid-19. A informação foi confirmada ontem (06), após o anúncio de que a cidade receberá uma nova remessa de vacinas nesta semana. Hoje (07) serão vacinadas as pessoas com idades de 41 anos ou mais, que na previsão inicial seriam imunizadas amanhã.

O novo cronograma prevê o início da imunização das pessoas que tenham 40 anos à partir de amanhã (08) Centro Cultural José Sobrinho, nos ESFs André Maggi, Padre Miguel e Pedra 90 e na Universidade de Cuiabá (Unic) Ary Coelho, das 8h às 11h e das 13h às 16h30 e, também, na Central de Vacinação, das 10h às 22h.

Na sexta-feira (9), o grupo contemplado, também com a dose inicial do imunizante, será dos que têm, exclusivamente, 39 anos. Os locais e horários de vacinação são os mesmos dos que estão com 40.

Para a SMS, nunca é muito lembrar a todos sobre a necessidade de usar máscaras e manter o distanciamento, além de apresentar documento de identificação com foto e carteirinha de vacinação no momento de tomar a dose.