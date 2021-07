Vacinação de febre aftosa alcança quase 100% do rebanho mato-grossense

Pelo 16º ano consecutivo, Mato Grosso vacina mais de 99% do rebanho de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa. De acordo com o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT), nessa etapa foram imunizados 30.178.842 animais de “mamando a caducando”, com exceção daqueles que são criados no Baixo Pantanal e na região Noroeste do estado, reconhecida como zona livre de aftosa sem vacinação.

Em função da pandemia da Covid-19, em 2021, o órgão dispensou a comunicação presencial da vacinação contra aftosa. Uma forma encontrada para manter o protocolo de biossegurança, protegendo a produtores rurais e servidores do órgão.

Atualmente, o rebanho de bovinos e bubalinos no estado soma 31.989.823 cabeças.

Grandes produtores

Os 10 municípios que apresentam os maiores rebanhos do Estado são:

Cáceres – 1.160.000

Vila Bela da Santíssima Trindade – 1.075.481

Juara – 930.105

Juína – 811.658

Alta Floresta – 808.719

Colniza – 699.050

Pontes e Lacerda – 689.543

Vila Rica 674.113

Porto Esperidião – 554.976

Novas Bandeirantes 537.232,

Juntos, os município totalizam 7.940.877 animais, o que representa um quarto dos bovinos e bubalinos de Mato Grosso.