Vacinação já alcançou quase 70% dos moradores adultos em Jaciara

O município de Jaciara apresenta os melhores índices de vacinação entre as cidades da região Sul de Mato Grosso. Conforme dados divulgados no Painel de Vacinação da Secretaria Estadual de Sapude, a cidade já aplicou 16.258 doses, alcançando 67,48% da população adulta ao menos com a primeira dose da vacina contra Covid-19.

O avanço da vacinação está repercutindo diretamente nos registros de novos casos, que caíram bastante nos últimos dias. Segundo informações da Secretaria de Saúde do município até a semana passada o número de infectados girava em torno de 23, agora não passam de 16 casos ativos.

Duas pessoas estão internadas em leitos de UTI e outras quatro, em leitos clínicos. O município também registrou 3.104 casos recuperados da doença. Desde o início da doença 2.394 casos suspeitos foram descartados e 105 morreram vítimas da Covid-19 em Jaciara.

CALENDÁRIO

Nesta semana a Prefeitura de Jaciara anunciou vacinação das pessoas nas faixas etárias de 31, 32 e 33 anos sem comorbidades. Também começou a oferecer a segunda dose da vacina aos profissionais de segurança e salvamento, idosos acamados e moradores da zona rural.

Já na semana anterior, a Secretaria Municipal de Saúde vacinou caminhoneiros, trabalhadores da limpeza e manejo de resíduos, pessoas sem comorbidades, pacientes renais crônicos e lactantes.