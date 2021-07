Vegetação seca pega fogo e fumaça cobre Rondonópolis

O fogo tomou conta da vegetação em um terreno no Anel Viário próximo ao bairro Lúcia Maggi, na tarde deste sábado (31), em Rondonópolis (MT). A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e conteve as chamas.

Por conta da vegetação e clima seco o fogo acabou se alastrando e tomando conta do espaço rapidamente, mas foi controlado pelos Bombeiros.

No local a quantidade de lixos domésticos ajudou para que as chamas se alastrassem ainda mais.

Rondonópolis não possui previsão de chuvas para os próximos dias. Os bombeiros alertam que realizar queimadas é crime. Quem observar esse tipo de prática, deve denunciar.