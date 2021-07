Veja as vantagens de escolher o medicamento genérico

Sem nome comercial na embalagem, esta categoria de produto pode ser identificada por uma tarja amarela com a letra G e pela inscrição “Medicamento Genérico” ao lado do princípio ativo da fórmula. A Neo Química tem a missão de ajudar a democratizar o acesso à saúde ao viabilizar tratamentos com medicamentos de qualidade e preço justo aos brasileiros.

Trazer informações de confiança para a população é a melhor forma de combater tabus acerca dos medicamentos genéricos e sua eficácia. A substituição segura do medicamento de referência pelo seu genérico é assegurada por testes de equivalência terapêutica, que incluem comparação in vitro. Os estudos de equivalência farmacêutica e in vivo, com os estudos de bioequivalência, são apresentados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que um medicamento genérico possa chegar às prateleiras das farmácias.

Atenção: a automedicação é prejudicial à saúde, só tome medicamentos recomendados por profissionais da saúde devidamente registrados nos conselhos de classe.

Neo Química: confiança e acessibilidade

Ao longo de mais de 6 décadas de história, a Neo Química detém em seu portfólio alguns dos medicamentos mais vendidos, somando mais de 400 produtos. Os fármacos e medicamentos da marca são produzidos na maior fábrica de medicamentos da América Latina. No total, são mais de 111 mil metros quadrados de área construída, com produção média mensal superior a 50 milhões de unidades.