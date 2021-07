Veja como estudar em universidades dos EUA sem sair de casa

1) A Stanford University possui diversas opções de cursos gratuitos disponíveis para inscrição. Um deles é o Understanding Einstein: The Special Theory of Relativity (Entendendo Einstein: A Teoria Especial da Relatividade) que possui certificação. Ou CSI:ME Case Studies in Medical Errors (CSI: Estudos de Caso com Erros Médicos). Para conhecer os demais cursos da Stanford acesse o portal da instituição.

2) A Columbia University é uma instituição de ensino superior privada localizada na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Em parceria com a Coursera e com a Edx a instituição oferece diversos cursos online de amplas áreas do conhecimento. O The Age of Sustainable Development (A Era do Desenvolvimento Sustentável) e Financial Engineering and Risk Management Part 1 (Engenharia Financeira e Gestão de Riscos Parte 1) são gratuitos e oferecem certificação ao final do curso. Para mais informações acesse o site.

3) A Universidade Yale é a terceira mais antiga instituição de ensino superior dos Estados Unidos. No site da instituição os cursos estão disponibilizados por categorias e podem ser baixados gratuitamente no formato PDF em inglês. Introduction to Theory of Literature (Introdução à Teoria da Literatura), Modern Poetry (Poesia Moderna) e Roman Architecture (Arquitetura Romana).

4) The University of Chicago por meio do Coursera também disponibiliza cursos gratuitos a partir desta terça-feira (20) por meio da página na internet. Os cursos são gratuitos e possuem certificação. Um dos destaque é o Critical Issues in Urban Education (Questões Críticas na Educação Urbana) e o Understanding the Brain: The Neurobiology of Everyday Life (Compreendendo o Cérebro: Neurobiologia da Vida Cotidiana), ambos possuem legendas em português.

5) Harvard University oferece muitas opções de cursos onlines gratuitos e pagos. Para quem puder desembolsar existem cursos que variam de $65 (Imunoterapia contra o câncer para internistas) a $299 da área de ciências sociais. Também há cursos gratuitos na área de medicina como Lições do Ebola: Prevenindo a próxima pandemia. Confira a listagem completa na página da universidade.

6) Princeton University disponibiliza os cursos por meio da plataforma EDX e Coursera. As inscrições estão abertas a partir desta terça-feira (20) gratuitamente por meio do site da plataforma. A duração dos cursos podem variar de 4, 6 e 8 semanas. Como os cursos de Civil Liberties (Liberdades Civis), Constitutional Interpretation (Interpretação Constitucional) ou The Art of Structural Engineering: Bridges (A Arte da Engenharia Estrutural: Pontes).

7) A MIT (Massachusetts Institute of Technology) é referencia em tecnologia. É possível encontrar na página da universidade conteúdos disponibilizados em português. Para alguns cursos não é disponibilizado certificação. Confira a relação completa dos cursos disponíveis e faça sua inscrição*Estagiário sob supervisão de Karla Dunder.