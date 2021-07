Veja o que será destaque nesta sexta-feira (23)

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio está marcada para às 08h da sexta-feira (23), no horário de Brasília. Mas, a partir das 21h desta quinta-feira (22), a disputa começa para várias modalidades

Às 23h desta quinta-feira (22), tem Brasil x Tunísia na disputa masculina pela medalha olímpica no vôlei.

Os atletas brasileiros da seleção masculina de handebol fazem a estreia às 21h, contra a Noruega, No vôlei de praia tem Brasil x Argentina: a seleção masculina joga às 22h e a feminina às 23h, Os atletas brasileiros da ginástica artística competem a partir das 22h até às 09h de sexta-feira (23), Felipe Wu é a esperança de medalha do Brasil no tiro esportivo! As competições na modalidade começam às 20h30 desta quinta-feira e seguem até às 04h30.

A partir das 21h também começam as disputas no tênis, que devem ocorrer durante toda a madrugada, Ygor Coelho é o nome do Brasil no badminton e joga às 21h desta quinta-feira (22), As disputas no box também começam às 21h e devem seguir durante toda a madrugada, As disputas no tiro com arco começam às 21h e seguem até às 05h. Tem Brasil na briga por medalha!

As partidas de tênis de mesa começam às 21h e seguem pela madrugada do dia 23.