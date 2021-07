Veja os 5 torneios de futebol mais populares do mundo

O futebol desperta grandes emoções nos amadores de todo o mundo, e é a disciplina desportiva mais popular atualmente. Os torneios enchem os estádios de seguidores dispostos a desfrutar de um espetáculo carregado de alegrias e explosões de adrenalina.

Todos os integrantes do plantel treinam arduamente para conseguir a glória no terreno de jogo.

Todo jogador sonha com abraçar o troféu de um dos torneios mais famosos do mundo, e seus fãs estão ansiosos para que suas equipes ganhem a final para celebrar o sucesso.

Em seguida, revelamos as 5 competições de futebol mais populares do planeta, para que faça sua aposta online com Betway, marca de apostas com múltiplos eventos em sua oferta.

Copa do Mundo da FIFA

O torneio de seleções mundiais da FIFA é realizado a cada 4 anos em diferentes países do mundo. Participam um total de 32 seleções, todas competindo para alcançar o cetro como melhor do mundo nesta disciplina.

A Copa do Mundo de Futebol é um torneio crucial no qual se enfrentam as melhores seleções de todos os continentes, um evento de classe mundial no qual se evidenciam jogadas magistrais para adeptos do bom futebol.

Cada continente tem um número limitado de seleções, Europa tem 13 lugares, África cinco, Ásia quatro, América do Sul quatro, Centro e América do Norte três. As cotas restantes são atribuídas ao anfitrião do evento e aos que obtiverem a maior pontuação na repescagem entre a Ásia, a Oceania e dois do continente americano.

O Brasil é a seleção mais premiada do torneio com cinco títulos, seguindo-se a Itália e a Alemanha com quatro, Uruguai, Argentina e França com dois, Inglaterra e Espanha têm apenas um. A França é o atual campeão mundial ao derrotar a Croácia 4-2 na Rússia 2018. A próxima edição da Copa do Mundo de 2022 será disputada no próximo ano no Catar.

Copa América

A Copa América é um evento sul-americano de futebol masculino com mais de 100 anos, a partir de sua inauguração em 1916. O torneio de seleções absolutas é organizado pela CONMEBOL, reúne grandes jogadores de clubes internacionais para defender suas seleções e ganhar o troféu para glória do país.

Recentemente, a organização decidiu realizar este evento a cada quatro anos. A seleção campeã vigente é a Argentina ao vencer o Brasil 1 a 0 na final. A Argentina volta a se coroar campeão depois de 28 anos. Este seria o 15º título em toda a história dos gaúchos.

Uruguai e Argentina são os países com mais títulos em campeonatos da Copa América, até o momento ambas as seleções têm quinze galardões seguidos do Brasil com nove.

Eurocopa

A UEFA Euro Cup ou Euro é o campeonato europeu de futebol masculino mais importante do continente. Este evento é organizado pela UEFA a cada quatro anos. O formato do Euro está configurado numa fase de classificação e numa fase final. Este evento pode ser realizado tanto em uma sede fixa como em diferentes países do continente. Com efeito, a recente Eurocopa 2021, na qual a Itália foi coroada, foi realizada em várias sedes.

O primeiro torneio do Euro foi realizado em 1960, para esse momento a sede anfitriã foi a França, a seleção da Rússia, anteriormente União Soviética, ganhou a final contra a Iugoslávia 2-1 e proclamou-se campeão do campeonato.

No seu início, o torneio chamava-se Copa das Nações da Europa ou Copa da Europa, é a partir de 1992 que passa a chamar-se Eurocup. Até agora, têm-se disputado 16 edições, apenas 10 países levantaram o troféu em toda a história do concurso. Os países mais laureados do Euro são a Espanha e a Alemanha com três palmares. O atual campeão é a Itália, depois de vencer a Dinamarca em pênaltis.

UEFA Champions League

A Liga dos Campeões da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) é o torneio de clubes mais famoso da Europa. A ˈOrejonaˈ é disputada desde 1955, participam 32 clubes distribuídos em oito grupos de quatro equipes cada um.

Apenas duas equipes por grupo classificam para a fase de oitavos de final, depois são realizadas a fase de quartos de final, semifinal e final.

O conjunto espanhol Real Madrid foi o primeiro clube a abraçar o troféu de clubes, além de ser o maior vencedor deste torneio, acumula 13 ˈOrejonasˈ até agora. Um total de 22 clubes ganharam a Liga dos Campeões, o atual campeão é o Chelsea. A presente edição 2021-22 está em curso, você pode apostar com Betway, a melhor casa de apostas da internet.

Copa Libertadores

É a competição de clubes sul-americanos mais importante da região. Para se qualificar neste torneio você deve somar vários pontos acumulados pelas equipes de acordo com os campeonatos e posições alcançadas em torneios de seus respectivos países.

O primeiro torneio da Libertadores foi ganho pelo clube Peñarol do Uruguai. O vencedor máximo do evento é Independente da Argentina com sete vitórias. O monarca vigente da competição é Palmeiras do Brasil.