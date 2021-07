Veja quais os benefícios de um bom abraço

O abraço é uma expressão do corpo que demonstra diversos sentimentos, como amor, carinho e cuidado. Além disso, é um ato que nos conecta com outras pessoas, através de emoções e sensações.

Muitas coisas podem ser expressadas através do gesto de abraçar. O apoio a alguém em uma hora difícil, um sentimento afável. O abraço também pode ser o que uma pessoa busca para se reestabelecer em uma situação delicada. Pode ser também uma forma de celebrar uma boa notícia ou uma conquista importante.

Existem muitas formas de obter cura para as nossas dores e aflições. O abraço é uma delas e isso não é nenhuma metáfora ou analogia. Ele pode realmente curar alguém e, não por acaso, existe a Terapia do Abraço.

O QUE É A TERAPIA DO ABRAÇO E COMO FUNCIONA?

A Terapia do Abraço é uma técnica que permite que lidemos com as mais diversas emoções, sobretudo a raiva, a frustração e a tristeza. É muito comum encontrar pessoas que não validem esses sentimentos ou que os vejam como sentimentos ruins.

Mas tem algum segredo para lidar com estes sentimentos? O segredo não é fugir desses sentimentos e, sim, buscar formas saudáveis para lidar com eles. E é por este viés que a Terapia do Abraço atua: ao invés de tratar esses sentimentos como coisas negativas e tentar abafá-los, trata-os como sentimentos legítimos e pertencentes à vida humana. Através do abraço, esses sentimentos são trabalhados de maneira pacífica.

Basicamente, a Terapia do Abraço funciona, por exemplo, quando alguém está precisando de um amparo, consolo e afago em um momento de raiva e tristeza. Ao invés de você falar para essa pessoa ter mais calma ou deixar para lá, você abraça essa pessoa e transmite a ela sua calma e tranquilidade, para que ela se sinta mais segura e confortada nesse momento. É com o abraço que estes sentimentos são tratados e, assim, para que a raiva ou qualquer outro sentimento não sejam transformados em algo nocivo. A pessoa vive os sentimentos com o amparo de alguém confiável e longe de qualquer julgamento que possa desencorajá-la a sentir qualquer que seja seu sentimento.

OS BENEFÍCIOS DA TERAPIA

Diminuição de riscos de doença cardíaca;

Redução do nível dos hormônios do estresse;

Ajuda no controle da ansiedade;

Fortalecimento do sistema imunológico;

Liberação de oxitocina, o hormônio da felicidade;

Conexão com a sua criança interior;

Rejuvenesce, pois melhora a oxigenação do sangue;

Promove a produção de hormônios do bem-estar, que possuem função curativa;

Promove a empatia, pois é um ato de reciprocidade;

Melhora a autoestima;

Evita a depressão;

Melhora a memória;

Acalma e transmite segurança a bebês e crianças;

Faz bem para o coração;

Traz sensação de tranquilidade;

Eleva os níveis de serotonina, o que aumenta o bom humor;

Relaxa os músculos e libera as tensões;

Equilibra o sistema nervoso;

Ajuda a prevenir doenças;

Auxilia no tratamento de alexitimia;

Alivia a sensação de dor.

Vale destacar também que a Terapia do Abraço não é algo que deve ser aplicado somente em situações ruins. Se você se sente bem e tem energia boa para compartilhar com quem está ao seu redor, faça isso e abrace. Outro fator importante: a Terapia do Abraço é indicada para todas as idades, sendo assim, adultos e crianças podem desfrutar dos benefícios.

Portanto, abrace! Não importa o tipo de abraço que você vai dar, ele vai ser capaz de trazer benefícios muito positivos para a pessoa que será abraçada e também para você. Que tal começar a Terapia do Abraço indo abraçar alguém agora mesmo?