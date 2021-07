Vereador cita “doses estocadas” e defende ampliação para bairros

O vereador por Cuiabá Dilemário Alencar (Podemos) defendeu que a vacinação contra a Covid-19 na Capital seja realizada também em bairros polos da Capital e de forma itinerante na zona rural, como forma de acelerar o processo de imunização.

Na avaliação dele, a imunização caminha a passos lentos. Atualmente, há seis polos em funcionamento na cidade.

Os polos do Senai Porto, Senai Distrito industrial, Assembleia Legislativa e Sesc Balneário funcionam na modalidade presencial. Já os do Sesi Papa e da UFMT no formato drive-thru.

Ao defender a ampliação, o vereador ainda alegou que a Capital tem um grande volume de “doses estocadas”.

“Pelo ‘vacinômetro’ existente no site da prefeitura, Cuiabá atualmente tem mais de 41 mil doses estocadas para ser aplicadas como primeira dose. Certamente, se existisse postos de vacinação em bairros polos, nos distritos e na zona rural, não teríamos esse grande número de vacinas estocadas”, disse.

“E isso pode aumentar ainda mais, visto que nossa cidade vai receber milhares de doses do governo federal nos próximos dias. Portanto, é preciso levar postos para os bairros polos para acabar com a lentidão e a dificuldade de acesso a vacina”, emendou o vereador.

Ele ainda comparou o desempenho da vacinação em Cuiabá e Campo Grande. Na Capital de Mato Grosso do Sul, 24% da população já foi imunizada, enquanto que a Capital mato-grossense imunizou 11% da sua população.

“Penso que Cuiabá deve seguir exemplos bem sucedidos, como o da cidade de Campo Grande, onde já foram aplicadas mais de 670 mil doses, enquanto em Cuiabá foram 314 mil doses. O segredo do sucesso em Campo Grande foi a abertura de mais de 60 postos em bairros polos e outros locais estratégicos daquela cidade”, argumentou.