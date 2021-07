Vereador diz que Emanuel faz “gestão mais corrupta de Cuiabá”

O vereador por Cuiabá, Diego Guimarães (Cidadania), classificou a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), como a “mais corrupta” da história da Capital.

A avaliação foi feita após o Município ser alvo de uma nova operação que apura esquema de fraudes na secretaria de Saúde, sobretudo, contratos relativos à pandemia da Covid-19.

A ação desbaratada pela Polícia Federal, e que levou o nome de Operação Curare, resultou no afastamento de mais dois secretários do Município: Célio Rodrigues (Saúde) e Alexandre Beloto (que respondia interinamente pela pasta de Gestão).

“Esse é o terceiro secretários de Saúde que é alvo de operação na gestão mais corrupta da história de Cuiabá. Desta vez foi o ‘novo’ secretário, Célio Rodrigues, alvo da Polícia Federal por supostamente haver organização criminosa que direcionava processo de contratação de mão de obra para a Saúde de Cuiabá”, disse o parlamentar, por meio de uma postagem nas redes sociais.

O vereador lembrou que, conforme as investigações da PF, os contratos movimentados pelo grupo criminosos superam R$ 100 milhões entre os anos de 2019 a 2021.

Ele ainda questionou se o prefeito Emanuel Pinheiro, de fato, não teria conhecimento dos supostos esquemas de corrupção.

Veja relação de secretários afastados:

Huark Douglas (Saúde)

Luiz Antônio Possas de Carvalho (Saúde)

Célio Rodrigues (Saúde)

Antenor Figueiredo (Mobilidade Urbana)

Marcus Brito (Procuradoria-geral do Município)

Alex Vieira Passos (Educação)

Alexandre Beloto (interino de Gestão)

Operação

Conforme a PF, entre 2019 e 2020 foram executadas fraudes a contratações emergenciais e recebimento de recursos públicos a título “indenizatório”, em ambos os casos sem licitação.

A atuação do grupo se concentra na prestação de serviços especializados em saúde no âmbito do Município de Cuiabá/MT, especialmente em relação ao gerenciamento de leitos de unidade de terapia intensiva exclusivos para o tratamento de pacientes acometidos pela COVID-19.

As fraudes, segundo a PF, se intensificaram em meio ao agravamento da pandemia da Covid-19. O núcleo empresarial do esquema passou a ocupar, cada vez mais, postos chaves nos serviços públicos prestados pela Secretaria de Saúde e pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública.