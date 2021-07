Vereadores aprovam convênio com a Santa Casa e recursos contra a Covid-19

A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou nesta quarta-feira (28) a autorização para que a Prefeitura firme um convênio com a Santa Casa, no valor de R$ 93,7 milhões de reais. Os recursos serão investidos na ampliação dos serviços e no custeio dos atendimentos prestados pelo Hospital aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

O dinheiro não será liberado automaticamente. Estão previstas 12 parcelas, com valores variando entre R$ 17 milhões e R$ 7 milhões por mês, totalizando R$ 93.770.938,12 . A maior parte será para pagar os atendimentos públicos, mediante prestação de contas do hospital.

“São recursos dos governos federal, estadual e municipal fundamentais para a rede pública de Saúde. A Santa Casa vai elaborar um plano de ação que será submetido ao conselho municipal de saúde”, disse a presidente da Comissão Legislativa de Saúde, vereadora Marildes Ferreira (PSB), ao defender a aprovação do projeto.

No convênio estão incluídos também R$ 10 milhões de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal José Medeiros, numa articulação com o vereador José Felipe Horta (Podemos). O recurso será investido na aquisição de remédios, EPI`s, e também em reformas e ampliações da Unidade de Quimioterapia, do Hospital de Olhos e do Centro de Diagnósticos da Santa Casa.

O projeto foi aprovado por unanimidade. Vários vereadores destacaram a importância do convênio para garantir estabilidade dos atendimentos, inclusive com a agilização das cirurgias eletivas.

“Até então o município estava mandando os pacientes para outros lugares, agora eles serão atendidos aqui na Santa Casa. Com isso poderemos reduzir mais rapidamente a fila de espera por essas cirurgias. A Prefeitura e todos os 21 vereadores estão de parabéns”, disse o líder do prefeito na Câmara, vereador Reginaldo Santos (SD).

Também na sessão de ontem foram aprovados dois projetos (320 e 330) autorizando créditos especiais para o programa de enfrentamento à Covid-19 em Rondonópolis. Os recursos, de cerca de R$ 770 mil, serão aplicados na compra de materiais de consumo e outras ações sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde.