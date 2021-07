Vereadores divulgam nota e presidente diz que pode haver sessão extraordinária

A Câmara Municipal de Rondonópolis pode realizar uma sessão extraordinária para votar os projetos que deixaram de ser analisados ontem. A possibilidade foi aventada pelos 14 vereadores que deixaram o plenário e também pelo presidente da Casa, Roni Magnani (SD). A decisão será tomada após reunião com representantes do Executivo, a quem cabe fazer o pedido.

A sessão ordinária de ontem foi suspensa por falta de quórum para votação das matérias. Os 14 vereadores que apresentaram um requerimento solicitando trâmite de urgência ao projeto que antecipa a eleição da Mesa Diretora decidiram abandonar a sessão após o presidente se negar a colocar o requerimento em votação.

No início da noite os vereadores descontentes divulgaram uma nota conjunta se colocando à disposição para uma nova convocação.

“Comunicamos ao Exmo Sr Prefeito José Carlos do Pátio, à Sociedade Rondonopolitana, ao Exmo Presidente da Câmara Municipal Sr. Roni Magnani e a Mesa Diretora desta Casa de Leis, que estamos à disposição para votação dos projetos relacionados à saúde e todos que se fizerem necessários, em uma sessão extraordinária nesta quinta-feira (22/07/2021) no horário que julgar oportuno”, diz a nota.

Os parlamentares também destacaram que a realização da sessão extraordinária não vai gerar “recebimento extra para os vereadores e que sempre estaremos à disposição quando convocados, como já aconteceu na atual legislatura por diversas vezes”.

Em conversa com o portal Agora MT, Roni Magnani, lamento o episódio e disse que vai conversar com o secretário municipal de Saúde, Vinicius Amoroso, e com o prefeito José Carlos do Pátio para analisar a situação.

“Neste caso cabe ao Poder Executivo fazer a convocação. Vamos conversar com eles e, havendo riscos de prejuízos ou de suspensão de serviços essenciais, podemos fazer a sessão extraordinária para votar os projetos”, disse Magnani.

Os principais projetos que deixaram de ser votados ontem envolvem recursos para a renovação de contratos de manutenção das UTIs abertas pela Prefeitura para atender pacientes com Covid-19.