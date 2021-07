Vereadores votam hoje antecipação de eleição e convênio com Santa Casa

Depois da polêmica que causou o encerramento antecipado da sessão ordinária na semana passada, a Câmara de Vereadores de Rondonópolis deve votar hoje (28) o requerimento prevendo urgência no trâmite do projeto que antecipa a eleição da Casa – marcada para dezembro do ano que vem. A proposta tem o apoio de pelo menos 14 vereadores e, se a urgência for concedida, pode ir à votação também na sessão desta quarta-feira.

Tanto o autor do requerimento, o vereador Investigador Gerson (MDB), como o autor do projeto, Júnior Mendonça (PT), manifestaram confiança na aprovação. Segundo eles há um consenso sobre a antecipação da eleição.

“Essa discussão está amadurecida. Não nos unimos por sanha de poder ou buscando algo que seja ilegítimo. Ao contrário, estamos convencidos que a antecipação vai evitar a contaminação do Legislativo pelas eleições no ano que vem. Dará também mais autonomia ao trabalho da Câmara”, disse Júnior Mendonça.

O vereador Inspetor Gerson levantou a possibilidade de convocação de uma sessão extraordinária ainda hoje para realizar também a segunda e definitiva votação do projeto.

A medida permitiria que a eleição da futura Mesa Diretora seja realizada já na semana que vem. Porém, isso depende de autorização do presidente Roni Magnani, que preferiu não entrar no mérito.

“Colocaremos em apreciação o regime de urgência e o projeto, que precisa da aprovação de dois terços dos presentes. Quanto à convocação de uma sessão extraordinária é preciso que o pedido seja justificado. Vamos obedecer exatamente o que diz o regimento da Câmara”, resumiu Magnani.

OUTROS PROJETOS

Também na sessão ordinária de hoje deve ser votado o projeto autorizando um convênio entre a Prefeitura e a Santa Casa Rondonópolis, no valor de R$ 93.770.938,12 (Noventa e Três Milhões, Setecentos e Setenta Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Doze Centavos).

Os recursos vão custear serviços prestados pelo hospital ao município e devem ser repassados em 12 (doze) parcelas mensais – sendo a primeira no valor de até R$ 17.110.971,59 e as demais 11 parcelas mensais no valor de até R$ 7.110.971,59.

A pauta de hoje prevê ainda a votação de projetos que destinam recursos para o enfrentamento da Covid-19, que tratam das Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, além da análise de vetos do prefeito à projetos aprovados na Câmara.