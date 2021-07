Vídeo mostra agressão a policial que foi espancado até a morte; Veja

Imagens das câmeras internas de segurança de uma distribuidora em Várzea Grande, registraram a agressão praticada contra o soldado da Polícia Militar Roberto Rodrigues de Souza, de 31 anos.

Ele faleceu na madrugada desta segunda-feira (26.07), por traumatismo craniano.

O militar teria se envolvido em uma briga no estabelecimento, no domingo (25), e acabou sendo agredido brutalmente por dois homens que estavam no local.

Nas imagens, é possível ver Roberto levando socos e chutes, além de ter sido agredido com cadeiradas.

Os agressores estavam acompanhados de duas mulheres, que tentaram, sem sucesso, apartar a briga.

O policial militar foi encaminhado em estado grave ao Hospital Municipal de Várzea Grande, mas não resistiu aos ferimentos,

O caso de homicídio doloso está sendo investigado e a Polícia Militar busca os suspeitos envolvidos no crime.

O militar era solteiro e deixa três filhos pequenos.

Veja o vídeo:

Histórico

Soldado Rodrigues ingressou na Polícia Militar em novembro do ano de 2015. O militar estava lotado no 2º Comando Regional de Várzea Grande, chegou a trabalhar no GAP (Grupo de Apoio) do 4º Batalhão e atualmente trabalhava no Núcleo de Polícia Militar de Acorizal.

A PM se manifestou por meio de nota: “O Comando Geral da PM está consternado com tudo que aconteceu, e envia as mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho do soldado Rodrigues.”

O sepultamento está marcado para 17 horas, no Cemitério Recanto da Paz, no bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande.