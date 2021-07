Virginia cita Dutrinha e alfineta Emanuel: “falácia”

A primeira-dama do Estado Virginia Mendes voltou a “alfinetar” o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB), de quem é inimiga declarada.

Em uma publicação em suas redes sociais, ela falou da passagem recente da seleção da Argentina pela Arena Pantanal, durante a Copa América e disse que o prefeito chegou a prometer jogos de Messi e companhia no estádio do Dutrinha, o que não ocorreu.

“Essa semana tivemos a honra de sediar um dos clássicos do futebol em nossa cidade, na nossa querida Arena Pantanal! Trabalhamos muito para que ela fosse aprovada e pudesse sediar campeonatos tão importantes como a Copa América! Recebemos um jogo histórico com a vinda do Messi, um dos melhores jogadores do mundo”, disse ela.

“Prometeram que levariam o Messi para conhecer o Dutrinha, e que os jogos do Brasileirão seriam lá. Gastaram bastante dinheiro com as reformas e ainda assim o estádio não foi aprovado. Mais uma falácia!”, emendou Virgínia.

