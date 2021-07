Viúva de MC Kevin troca farpas com ex do funkeiro

A víuva de MC Kevin, Deolane Bezerra, e a mãe do filho do funkeiro, Evelin Gusmão, trocaram farpas nas redes sociais na noite desta sexta-feira (2). As duas já tinham se desentendido algumas vezes desde a morte do artista, que caiu do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro.

“Deixa eu dar recado: o ser humana, você é digna de dó. Para de ser falsa e fingida e achar que amor se compra. Não quero nada de ninguém, só o que é meu. Você sabe o que é meu. Você quer mídia? Estou te dando. Pare de dormir e acordar pensando em mim. Você quer que as pessoas tenham pena de você? Porque eu não tenho”, começou Deolane, sem citar nomes.

Evelin, por sua vez, respondeu e pediu que Deolane não falasse mal da filha dela, Soraya, de 6 anos, fruto do relacionamento com Kevin e : “Mexe comigo, mas com minha filha menor de idade, não mexe. Se abrir a boca para falar dos meus filhos, o processo vem. Você gosta de pisar nas pessoas. Xingou minha filha de piolhenta, falou que a perna dela era torta, falou dos olhos dela (…) As pessoas estão xingando a minha filha (…) Você é uma vergonha”.

A viúva do funkeiro rebateu novamente: “Vai na luta amor, que talvez você consiga chegar alcançar o caminho (…) Eu posso cortar muito as suas asinhas. Inclusive o carro que está com você, você deveria levantar as mãos pro céu, e esse carro poderia nem estar com você, e sim, comigo. Conversa com sua ex-sogra, se atenta às coisas”.

Deolane ainda postou nos stories ironizando a homenagem que a filha de Kevin fez para ele. “Usa foto da filha cantando música para o pai e fala: a ideia foi minha. Quer mídia? Então toma! ‘Te amamos pra sempre’, fala por ela (filha) e não por você. Kevin tinha era vergonha de você.”