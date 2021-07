Wellington defende parceria e vacinas para superar crise no país

O senador Welington Fagundes destacou hoje (09) a determinação e também a disposição para o diálogo demonstradas pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele também ressaltou a importância dos investimentos feitos na região e defendeu a vacinação de todos os brasileiros como forma de superar os problemas causados pela pandemia de Covid-19.

“A Pandemia trouxe muitas dificuldades. São mais de 500 mil vidas perdidas e todos têm um amigo ou familiar que foram vítimas. Por isso mesmo é um momento que exige coragem. Quero parabenizar o ministro por ter essa coragem de enfrentar os problemas com determinação, competência e sabendo dialogar”, afirmou.

Fagundes disse que a condução de Marcelo Queiroga tem garantido vitórias importantes na luta contra a pandemia.

Ele citou a expressiva redução no número de óbitos e de novos casos de Covid-19 e também o apoio dado pelo ministro ao projeto, de sua autoria, autorizando o uso de plantas industriais e grandes laboratórios veterinários para a produção de vacinas.

“Hoje podemos dizer que o projeto da vida, já aprovado na Câmara e duas vezes no Senado, é uma realidade. Tivemos o apoio decisivo do ministro Marcelo Queiroga e outros integrantes do Governo Federal, numa demonstração de como a união de forças produz resultados positivos para o país”.

“O projeto agora está nas mãos do Presidente da República. Creio que será sancionado o mais rápido possível e em pouco tempo, tenho certeza, o Brasil será um produtor de vacinas para imunizar 100% da população e até outros países”, disse Fagundes.

Marcelo Queiroga veio a Mato Grosso atendendo a um convite do senador Wellington Fagundes. O ministro cumpriu extensa agenda na manhã de hoje em Rondonópolis e à tarde participará de compromissos em Várzea Grande e Cuiabá.