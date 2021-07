Wellington e Janaína visitam Torixoréu e participam de ato político

No próximo dia 1º de agosto os eleitores de Torixoréu irão às urnas para escolher o prefeito e vice-prefeito da cidade. A realização de uma nova eleição foi determinada em dezembro do ano passado, já que a candidata reeleita foi impedida de assumir o cargo porque a Justiça não permite mais de dois mandatos seguidos de um mesmo grupo familiar. O marido dela era prefeito da cidade.

A deputada estadual Janaína Riva (MDB) aproveitou a visita ao município neste sábado (17) para demonstrar o apoio do partido ao candidato a prefeito Jonnes Saggin (PL) e salientou que a cidade de Torixoréu precisa voltar a crescer, voltar a ter investimento, ter emprego e geração de renda. “ A cidade vem definhando e entendemos que nesse momento o Jonnes reúne todas as condições para fazer a diferença no município e esses apoios são essenciais para um trabalho. Estamos aqui porque acreditamos no novo” afirmou ela.

O senador Wellington Fagundes (PL) afirmou que Torixiréu é muito importante na carreira política do parlamentar desde o início e por isso esse apoio é tão significante também para ele “ Independente da posição partidária, sempre busquei ajudar Torixoréu, principalmente pelo voto de confiança e apoio que recebi dos moradores daqui” afirmou ele.

Jonnes Saggin (PL) é filho do ex-deputado estadual Lincoln Saggin e tem como vice o pecuarista Raimundão (PSL).