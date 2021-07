Whindersson Nunes faz desabafo sobre luto pelo filho

O humorista Whindersson Nunes fez um desabafo em suas redes sociais, nesta sexta-feira (16).

Ao falar sobre o filho, João Miguel, que morreu pouco tempo após parto prematuro no final de maio, ele emocionou os fãs: “Saudade do meu filho. Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode me ferir”.

Whindersson continuou a falar sobre seus sentimentos: “E quando você precisa que o tempo ande rápido ele para. Enfim”.

Fãs usaram os comentários para enviar mensagens de força ao ídolo. “Ninguém pode dizer como e quando a sua dor vai acabar, mas todos nós que te admiramos podemos te dizer que estamos aqui para te dar acolhimento, suporte e apoio para que a dor não seja tão intensa assim. Receba o nosso abraço!”, escreveu uma internauta.

“Chore, chore o quanto precisar, sempre que precisar, mas siga em frente. Você tem muito a viver, e sua vida toca a de milhares de pessoas, tenha certeza disso”, comentou outro internauta.

Whindersson e a noiva, Maria Lina Deggan, fizeram tatuagens em homenagem a João Miguel.