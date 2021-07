Zezé volta a alfinetar Rodrigo Faro e avisa: ‘Se você insistir, vou mostrar’

No último sábado (3), Zezé Di Camargo criou uma polêmica após dizer que Rodrigo Faro vendia até a mãe por audiência. Em seguida, o apresentador rebateu o cantor com um texto, no qual pedia respeito a dona Helena.

Veja vídeo com as mengens de Faro:

Após perceber a repercussão que seu comentário teve, Zezé utilizou seu stories para publicar um vídeo afirmando que em nenhum momento desrespeitou a mãe do apresentador.

“Respeito ele como apresentador e acho ele muito talentoso, mas eu disse que ele venderia até a mãe pela audiência. Quando a gente fala isso, a gente não tá falando da mãe da pessoa, né! Pelo contrário, a gente tá exaltando, tá dizendo que o cara é capaz de fazer até alguma coisa pela mãe por alguma coisa. Então, Rodrigo, você sabe que não falei da sua mãe. Pelo contrário, respeito muito as mães de todo mundo”, disse.

O cantou ainda reforçou que estava se referindo a conduta do apresentador. “Você tentar jogar para a imprensa como se eu estivesse desrespeitando à sua mãe, está sendo injusto. Estou falando de você. Você sabe muito bem ao que me refiro, ao que aconteceu e não tô aqui para ficar polemizando. Eu tenho motivo pra falar isso, você sabe. Sua produção sabe disso há algum tempo. Se você insistir no assunto, eu vou pegar a montagem de dois programas que nós fizemos para mostrar porque eu estou falando isso. E é só todo mundo lembrar o que você fez na época da morte do nosso querido Gugu, qual foi sua atitude”, completou.