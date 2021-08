Mais de 100 mil famílias não aproveitam tarifa social de energia em MT

A Energia, concessionária do serviço de energia elétrica em Mato Grosso, estima que pelo menos 100 mil famílias estão deixando de aproveitar os benefício da Tarifa Social.

Mantida com recursos do Governo Federal, a Tarifa Social de Energia Elétrica garante descontos especiais para famílias que se enquadrem nos seguintes critérios:

– Inscritos no Cadastro Único (cadÚnico) para programas sociais do governo federal com renda mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa

– Inscritos no cadÚnico com renda de até três salários-mínimos e que sejam portadores de doenças ou deficiência que necessite de tratamento continuado usando aparelhos que demandem do uso de energia elétrica.

– Famílias indígenas ou quilombolas.

– Famílias inscritas no Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), ou seja, idosos com idade de 65 anos ou mais e deficientes, cuja renda mensal familiar per capita seja inferior a ¼ um quarto do salário-mínimo.

Para ter acesso ao benefício é preciso também fazer a inscrição, de forma presencial, em uma das agências da Energisa.

No ato da inscrição é preciso apresentar o Número de Identificação Social (NIS) atualizado, juntamente com o documento de identificação com foto e uma conta de energia elétrica. No caso de indígenas e quilombolas, é necessário o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI).

A parcela de desconto varia de 10% a 65%, dependendo da faixa de consumo. Veja na tabela:

PARCELA DE CONSUMO MENSAL PERCENTUAL DE DESCONTO Menor ou igual a 30 kwh 65% Maior que 30 kwh e menor ou igual a 100 kwh 40% Maior que 100 kwh e menor ou igual a 220 kwh 10%