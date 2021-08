3 em 5 brasileiros estão mais preocupados com a saúde em 2021 do que em 2020, revela pesquisa

Uma pesquisa realizada pela Ticket com mais de 1.500 pessoas, revelou que 64% dos participantes estão mais preocupados com a própria saúde e a de seus familiares e amigos este ano em comparação a 2020, considerando a segunda onda de Covid-19 no Brasil. Outros 27% afirmaram que o aumento na preocupação impactou, inclusive, sua saúde mental, e apenas 9% disseram que não houve mudanças nesse sentido.

A pesquisa também mostrou que a preocupação com a saúde fez com que as pessoas olhassem de forma mais crítica para os hábitos diários que impactam em seu bem-estar físico e mental.

“Notamos um aumento na quantidade de pessoas que reconhecem que não têm bons hábitos de vida em comparação a um levantamento que realizamos no final do ano passado. Hoje, 31% responderam que não acreditam ter bons hábitos de vida. Em 2020, 21% deram a mesma resposta”, comenta Felipe Gomes, Diretor-Geral da Ticket.

Para o mesmo questionamento, 34% dos respondentes disseram que possuem bons hábitos, mas que poderiam melhorar, pois não realizam atividades físicas com frequência, mas têm uma alimentação saudável. Já 17% revelaram um cenário oposto ao afirmar que não têm uma boa alimentação, mas praticam atividades físicas. Outra parcela, de 18%, acredita que têm um excelente cuidado com a saúde, pois realizam atividades físicas com frequência e adotam uma alimentação saudável.

Quando questionados sobre como têm gerenciado o tempo no dia a dia para promover um equilíbrio físico e emocional, 23% dos entrevistados revelaram que não conseguem se organizar em relação ao tempo; já 19% conseguiram inserir atividades físicas na rotina; 19% se desconectam das redes sociais e televisão após certo horário e aos finais de semana; 15% buscaram hobbies alternativos, como cozinhar, ler e fazer ioga; 14% procuraram apoio com psicólogo e/ou psiquiatra e 10% reorganizaram a dinâmica de trabalho.

“Buscar apoio profissional é fundamental para lidar com as dificuldades do dia a dia e o peso emocional que a situação atual pode provocar. Por isso, soluções que permitam o fácil acesso a consultas com profissionais de saúde mental, inclusive via telemedicina, merecem lugar na lista de benefícios oferecidos pelas empresas”, finaliza Gomes.