Adilson do Naboreiro diz que decidirá futuro após tratar da saúde

O vereador licenciado Adilson do Naboreiro disse hoje (02) que não tem data para definir se voltará para a Câmara Municipal ou permanecerá vinculado à Prefeitura de Rondonópolis. Na semana passada ele havia pedido a exoneração do cargo e anunciado a retomada do mandato no Poder Legislativo. Porém, na véspera da posse, ele passou mal e foi internado.

Em conversa com a reportagem do portal Agora MT, Adilson disse que tem problemas cardíacos e foi orientado a fazer exames mais detalhados.

Ele viajou hoje para São José do Rio Preto (SP), onde deverá realizar um check-up para avaliar a situação. Segundo ele, a prioridade agora é cuidar da saúde.

“A questão política só depois que eu fizer o meu tratamento. Ai vou ver pra onde eu vou”, disse.

Na semana passada o presidente da Câmara de Rondonópolis, Roni Magnani, dispensou o suplente, o médico Manoel da Silva Neto, e declarou a vacância temporária do cargo. Magnani disse que aguardaria o envio de documentos complementares para oficializar a posse de Adilson.

A reportagem ainda não conseguiu apurar se a Câmara reconvocará o suplente enquanto permanecer a indefinição sobre o retorno de Adilson do Naboreiro.