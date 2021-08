Governo entrega novos ônibus escolares; investimentos superam R$ 1,4 milhão

O governador Mauro Mendes e o secretário de Educação, Alan Porto, entregaram cinco novos ônibus escolares para os municípios de Tesouro, Jaciara, Campinápolis, Poconé e Peixoto de Azevedo. Os recursos são do Governo do Estado e de emendas parlamentares, com investimento total de R$ 1,4 milhão.

A entrega ocorreu na tarde desta quarta-feira (11.08), no Palácio Paiaguás, diretamente aos prefeitos e secretários municipais de Educação.

O governador destaca que a entrega dos veículos reflete a constante dedicação da equipe técnica na transformação da educação mato-grossense.

“A educação é uma das frentes de investimentos dentro do pacote Mais MT e o suporte dos investimentos parlamentares veio em um momento muito oportuno para essa transformação. Essa é uma melhoria que prioriza o bem-estar dos nossos alunos para que possam chegar até as salas de aula com dignidade e segurança”, pontua.

Secretário de Estado de Educação, Alan Porto reforça que os recursos destinados à educação fazem parte do programa Mais MT e superam os R$ 930 milhões e visam garantir uma infraestrutura física e tecnológica adequada, além do avanço na área pedagógica para a recuperação da aprendizagem dos estudantes.

“A educação é prioridade do Governo de Mato Grosso e os investimentos ocorrem em todas as áreas. Só em infraestrutura, serão 40 novas escolas, mais de 30 quadras poliesportivas, reforma geral de 40 unidades, manutenções em 380 e climatização de mais 300. E a entrega destes veículos hoje é apenas uma pequena amostra dos investimentos que o transporte escolar vai receber”, afirma.

Prefeito de Tesouro, João Issak Castelo Branco destaca a importância do reforço no transporte escolar neste momento da volta das aulas na modalidade híbrida. “Proporcionar que nossos alunos cheguem até as escolas com conforto e comodidade é uma grande conquista. Esse apoio do Estado na educação do município, juntamente com os recursos parlamentares, representa os novos rumos da educação em Tesouro”.

Prefeito de Poconé, Tatá Amaral comemora a entrega do novo veículo e afirma que ele será fundamental para atender os alunos que residem em regiões mais distantes. “A prefeitura de Poconé possui 56 rotas de transporte escolar. A aquisição é uma conquista para atendermos as crianças da zona rural que dependem desse transporte para ter acesso ao conhecimento, para chegar até a escola”, declara.