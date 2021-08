Governador minimiza vaias e diz que manifestantes foram contratados

Hostilizado por manifestantes durante a passagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por Cuiabá, o governador Mauro Mendes (DEM) minimizou as manifestações e vaias sofridas por ele.

Na última quinta-feira (19), Mendes chegou a ser xingado por populares que acompanhavam o pronunciamento de Bolsonaro durante um evento idealizado pela Funai.

Os vídeos com reações negativas ao governador, rapidamente, ganharam as redes sociais e foram produzidos em dezenas de páginas pessoais e perfis de bolsonaristas.

“Tinham 10 pessoas identificadas, contratadas por determinada pessoa que estava lá fazendo aquilo. Não posso entrar no mérito disso”, disse o governador, nesta sexta-feira (20).

“Contratar alguém, cinco pessoas, para gritarem: ‘Fora, jornalista’. Vai parecer que vocês estão sendo hostilizados e isso não é verdade”, emendou ele, em conversa com a imprensa.

Ele afirmou que, dentro de uma democracia, o que deve imperar é a vontade da maioria e não a vontade de todos.

Sem citar nomes, ainda afirmou que “políticos” seriam os causadores de situações como essa vivenciada por ele.

“Não tenho pretensão de agradar a todos os políticos, tenho a pretensão de fazer o que é certo e agradar a maioria. Nesse quesito, eu estou muito tranquilo”.

“A maioria dos prefeitos estão muito contentes com o Governo do Estado de Mato Grosso e trabalham muito para agradar a maioria dos cidadãos. Políticos que armam isso, que criam fakenews, ‘postizinho’ para internet, isso é muito pequeno. Principalmente para mim que estou focado nos grandes problemas do estado Mato Grosso”, concluiu.