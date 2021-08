Risco político e resistência de aliados adiam resposta de Gerson sobre Secretaria

O vereador Gerson Luiz Moreira, o Inspetor Gerson (MDB), negou que tenha levado um ‘chá de cadeira’ ontem (23) do prefeito José Carlos do Pátio (SD). Conforme ele houve um problema de agenda e, de comum acordo, decidiram adiar o encontro. A reunião entre eles para discutir o destino da Secretaria de Trânsito pode ocorrer ainda nesta terça-feira, mas a resposta sobre o convite deve demorar um pouco mais. E há motivos para isso.

Independente da conversa com o prefeito, Gerson precisará equacionar antes questões de ordem pessoal e políticas. No primeiro caso o problema central é a necessidade de se desincompatilizar das funções como investigador de polícia. Além de abrir mão do salário, terá de convencer aliados próximos e até familiares que não concordam com a mudança.

No campo político os obstáculos são um pouco maiores. O desastre aparente do vereador afastado Adilson do Naboreiro foi o primeiro alerta. Adilson, que teve mais que o dobro de votos obtidos por Gerson na eleição do ano passado, caiu em desgraça ao trocar a Câmara pela Secretaria de Agricultura. Foi chamado de traidor e tem sido duramente criticado por ter se afastado e, principalmente, por não conseguir o desempenho esperado na Secretaria do município.

Caso aceite o convite, Gerson pode enfrentar a mesma situação. Passará a ideia de traição ao chamado Grupo dos 14, que ajudou a fundar na Câmara Municipal, e reduzirá a representação dos servidores da área da Segurança no Legislativo.

Claro que o desgaste político pode ser revertido e se transformar em ganhos se o vereador conseguir um bom desempenho na Secretaria de Trânsito. Isso é possível. Gerson tem bastante conhecimento na área e a pasta tem recursos para muitas realizações. Só do Fundo Municipal de Trânsito, por exemplo, são mais de R$ 10 milhões.

Mas será que ele terá autonomia para montar a equipe e gerir os recursos como achar melhor? E, caso tenha um bom desempenho, não poderá ser vítima da ciumeira dos aliados históricos do prefeito?

Estas são as questões que Gerson espera responder após a conversa com José Carlos do Pátio. E com base no que ouvir dará sua resposta.

Vale lembrar que os colegas de bancada e a direção do MDB já liberaram o vereador para escolher o melhor caminho. Ou seja, para o bem ou para o mal, a decisão agora só depende dele.