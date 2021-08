Nada melhor do que uma receita caseira para um domingo, não é mesmo? Esses pratos especiais, que equivalem ao um afago no coração, são chamados de ‘comfort food‘ (‘comida confortável’, em tradução livre), e, convenhamos, além de serem comidas extremamente saborosas e simples, ainda carregam uma memória afetiva gostosa de se lembrar. Por isso, estão entre as melhores apostas para o almoço de Dia dos Pais neste domingo (8).

6 maneiras de inovar a clássica receita carne de panela:Carne de panela incrementada

Tempo: 30min

Rendimento: 5

Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 colheres (sopa) de óleo

700g de coxão duro em cubos pequenos

1 gomo de linguiça calabresa em cubos

1 cebola em cubos

2 dentes de alho picados

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

2 batatas em cubos

1 tomate maduro sem sementes em cubos

2 colheres (sopa) de molho inglês

1 folha de louro

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

1 e 1/2 xícara (chá) de água quente

Modo de preparo

Aqueça uma panela de pressão grande com o óleo, em fogo alto e doure a carne em 2 etapas para não juntar água. Acrescente a calabresa e frite por 2 minutos. Adicione a cebola, o alho e refogue por 2 minutos. Despeje o extrato, a batata, o tomate, o molho inglês, o louro, sal, pimenta e a água quente. Tampe e cozinhe por 20 minutos em fogo baixo, depois de iniciada a pressão. Retire a pressão e abra. Despeje em uma travessa, polvilhe com cheiro-verde e sirva.

Carne de panela com molho picante

Tempo: 45min

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

1kg de coxão mole em cubos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres (sopa) de óleo

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

1 colher (sopa) de alho picado

1 folha de louro

2 pimentas dedo-de-moça picadas

2 cubos de caldo de costela

1 sachê de molho de tomate picante (340g)

Salsa picada para polvilhar

Modo de preparo

Tempere a carne com sal e pimenta. Em uma panela de pressão, em fogo médio, aqueça o óleo e frite os cubos de carne, aos poucos, até dourar. Adicione a manteiga, a cebola o alho, o louro, a pimenta e refogue mais um pouco. Acrescente o caldo de costela e cubra com água. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após iniciada a pressão. Desligue o fogo e deixe a pressão sair naturalmente. Com a carne já macia, adicione o molho de tomate picante e acerte o sal. Transfira para uma travessa e polvilhe com salsa picada. Sirva, se desejar, acompanhada de arroz branco.

Carne de panela com molho ao vinho





Tempo: 45min

Rendimento: 5 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 colheres (sopa) de óleo

1kg de acém em cubos

1 cebola picada

1/2 xícara (chá) de vinho tinto seco

2 xícaras (chá) de água

1 cubo de caldo de carne

1 tomate picado

1 ramo de alecrim

Sal a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma panela de pressão com o óleo, em fogo médio, e frite a carne e a cebola até dourar. Adicione o vinho e deixe evaporar por 2 minutos. Acrescente a água, o caldo de carne, o tomate, o alecrim e sal a gosto. Tampe e cozinhe por 20 minutos depois de iniciada a pressão. Desligue e deixe sair a pressão naturalmente.

Abra a panela, volte ao fogo médio e cozinhe por mais 10 minutos ou até a carne amaciar. Transfira para uma travessa e sirva, se desejar, acompanhada de arroz branco.

Carne de panela com mandioca e tomate





Tempo: 30min

Rendimento: 5 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 colheres (sopa) de óleo

700g de acém em cubos

2 dentes de alho picados

1 cebola em cubos

500g de mandioca descascada em cubos

2 tomates sem sementes em cubos

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 xícaras (chá) de água fervente

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado para polvilhar

Modo de preparo

Aqueça uma panela de pressão com o óleo, em fogo médio, e doure os cubos de carne. Acrescente o alho, a cebola e refogue até murchar. Adicione a mandioca, o tomate, o louro, sal, pimenta e a água fervente.

Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos depois de iniciada a pressão. Retire do fogo e deixe a pressão sair naturalmente. Abra a panela e transfira para uma travessa. Polvilhe com cheiro-verde e sirva.

Carne de panela com calabresa e legumes





Tempo: 40min

Rendimento: 6 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 colheres (sopa) de óleo

1kg de acém em cubos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 gomos de linguiça calabresa em rodelas

1 cebola em tiras

3 colheres (sopa) de extrato de tomate

1 cubo de caldo de carne

2 xícaras (chá) de água

2 batatas em cubos

1 cenoura em rodelas

1 lata de milho escorrido

1 lata de ervilha escorrida

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Aqueça uma panela de pressão com o óleo e frite a carne temperada com sal e pimenta por 5 minutos. Adicione a calabresa e a cebola, e refogue por 2 minutos. Acrescente o extrato e o caldo de carne, e refogue por mais 2 minutos. Coloque a água, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos, em fogo médio, depois de iniciada a pressão. Desligue, deixe a pressão sair naturalmente e abra a panela. Adicione a batata, a cenoura, o milho e a ervilha, coloque mais água se necessário e cozinhe com a panela aberta até que os legumes e a carne estejam macios. Acrescente o cheiro-verde, acerte o sal e desligue o fogo. Transfira para uma travessa e sirva.

Carne de panela com batata e repolho





Tempo: 45min

Rendimento: 8 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 colheres (sopa) de azeite

1,5kg de coxão mole em cubos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) de azeitona verde picada

3 cebolas em tiras

4 batatas em rodelas

1/2 repolho fatiado

3 xícaras (chá) de água quente

Azeite para regar

Salsinha picada para polvilhar

Modo de preparo

Aqueça uma panela de pressão em fogo alto com o azeite e frite a carne temperada com sal e pimenta até dourar. Retire com uma escumadeira e reserve. Volte a panela ao fogo médio e faça camadas de carne, de azeitona, de cebola, de batata e de repolho temperados com sal e pimenta. Repita as camadas e regue com a água e azeite. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo, por 25 minutos, após iniciada a pressão. Desligue o fogo, espere sair a pressão e abra a panela. Transfira para uma travessa, polvilhe com salsinha e sirva em seguida.