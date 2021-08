Um acidente envolvendo uma motocicleta Titan vermelha e um Ford Ka branco aconteceu na noite desta sexta-feira (20) no bairro Sagrada Família em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações da condutora do Ford Ka, ela seguia pela Avenida Valter Farias e atrás vinha um motoqueiro, ao chegar próximo da rotatória ela reduziu e motociclista bateu na traseira do carro.

Ele ficou ferido, foi socorrido pela a equipe do Samu e encaminhado para uma unidade de saúde.