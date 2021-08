‘Acordei com tanta saudade’, escreve Whindersson Nunes sobre o filho

Whindersson Nunes fez um desabado em suas redes sociais sobre a saudade que sente do filho, João Miguel. O bebê era fruto do relacionamento do humorista com Maria Lina Deggan, de quem ele chegou a ficar noivo, mas se separou recentemente.

“Acordei com tanta saudade do João Miguel, queria ter conhecido aquele cara, ele ia ser um cara legal, mas vai passar”, escreveu Whindersson, deixando seus fãs emocionados. “Te desejo força”, disse um. “Você é um exemplo de vencedor, e vai superar mais esse desafio”, comentou outro.

O humorista confessou ainda que evita falar do assunto. “Sei que vão falar algo que eu vou ficar chateado, e eu fico mesmo. ‘Talvez Deus estivesse preparando algo..’. Não, amigo, não acredito que Deus faça um game com o filho dos outros não, fique na sua”, declarou.