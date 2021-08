Acusado de matar engenheiro agrônomo vai a júri amanhã (06)

O réu Joaquim de Oliveira, 51 anos, apontado como autor do homicídio contra o engenheiro agrônomo Rivaldo Rocha Araújo, 31 anos, será jugado amanhã (06) em Pedra Preta.

A informação foi repassada pela família que aguarda por justiça desde a época do crime “Desde o dia que meu irmão se foi, os dias passam lentos, machucam como espinhos, buscamos forças a todo momento. Seguimos confiantes que tudo que está oculto será revelado, em silêncio vamos orando, pedindo paz ao coração e deixando que o tempo de Deus vai colocando as coisas em seu devido lugar” afirmou a irmã do engenheiro.

CRIME

A vítima desapareceu no dia 20 de janeiro de 2019 após um almoço em um sítio na MT-459, conhecida como Rodovia do Leite. Ele foi encontrado morto no dia 25 do mesmo mês.

As investigações da PC apontam que Rivaldo tentou se relacionar com uma mulher casada, onde a mulher tinha um relacionamento extraconjugal com Joaquim. Joaquim teria matado Rivaldo por ciúmes da amante.

Joaquim de Oliveira foi preso em cumprimento a um mandado de prisão no dia 28 de fevereiro de 2019.