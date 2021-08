Adolescente é esfaqueada pelo ex e morre abraçada com o filho de 1 ano

Uma adolescente de 16 anos, identificada como Fabiana Elaine Almeida Costa, morreu após ser esfaqueada na noite desta quarta-feira (4), na cidade de Diamantino (MT). O principal suspeito do crime é o ex-namorado da adolescente identificado como Emanoel Sidório Barbosa, 30 anos. O homem é suspeito de invadir a casa da vítima, cometer o crime e fugir.

Conforme informações, a vítima morreu em cima do filho de apenas 1 ano, tentando protegê-lo dos golpes. A criança ficou coberta com o sangue da mãe. A avó da adolescente também presenciou toda a cena.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO), a vítima estava na residência, onde morava com a avó e o filho, quando o ex invadiu o local.

Para entrar na casa o suspeito cerrou o cadeado e arrombou a porta. Quando a adolescente viu o ex, gritou por socorro: “vovó, vovó”.

A avó foi até o quarto da neta e encontrou o homem dando facadas na menina.

A equipe da ambulância foi acionada e constatou a morte da adolescente. A avó da menina disse para a Polícia que a neta tinha terminado o relacionamento com o homem após descobrir uma traição. A idosa disse ainda que a garota foi assassinada após iniciar um novo relacionamento.

A Polícia Militar (PM) fez rondas na tentativa de encontrar o suspeito, mas o homem segue foragido.

A Polícia Civil investiga o caso.