Adonias vai falar sobre ‘lei dos fogos’ e da situação política no município

O vereador Adonias Fernandes (MDB) vai falar hoje sobre a lei que proíbe o uso de fogos de artifícios com efeitos sonoros em Rondonópolis. A medida surgiu de um projeto apresentado por ele a pedido de profissionais de saúde e atividades ambientais. O descumprimento pode render multas de até R$ 2 mil, que serão dobradas em caso de reincidência.

A lei visa proteger principalmente crianças, idosos e pessoas doentes. “Infelizmente essa tradição tem causado muito sofrimento, especialmente às crianças autistas e às pessoas que precisam de repouso para se recuperar de doenças físicas e mentais”, disse Adonias.

Outro aspecto é a proteção dos animais, Os cães e gatos tem audição mais apurada e nem todos suportam o barulho dos fogos. Segundo o vereador, já houve relato de animais que tiveram convulsões e acabaram morrendo após crises causadas pelas explosões.

Adonias Fernandes é o vereador mais experiente da atual legislatura e vai participar da live do portal Agora MT, a partir das 17 horas. Além de explicar os principais pontos da nova lei, ele também vai falar de outros projetos e da situação política no município.

O vereador abordar a situação do Hospital Regional, a proposta de antecipação da eleição da Mesa Diretora da Câmara e também a possível aproximação do MDB à administração do prefeito José Carlos do Pátio.

A live será transmitida pela página do Agora MT no Facebook, onde as pessoas também podem enviar perguntas e sugestões.