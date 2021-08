‘Agosto Lilás’ orienta motoristas de ônibus sobre segurança da mulher

Duas palestras serão realizadas pelo Programa de Combate às Violências do Departamento de Ações Programáticas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) motivadas pelo Agosto Lilás – mês dedicado à Campanha de Conscientização e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Ambas as conversas vão ocorrer no auditório dos Serviços Social do Transporte e Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), na quarta-feira (25), e são voltadas para os motoristas do transporte coletivo da Empresa Cidade de Pedra.

Tanto o colóquio que vai acontecer pela manhã, às 8 horas, quanto o que será ministrado à tarde, às 15h30, serão proferidos na modalidade híbrida, com alguns palestrantes explanando o assunto presencialmente e outros virtualmente, e contarão com a contribuição da juíza da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Maria Mazarelo, da defensora pública Thatiana Mayra Torchia Franco, do delegado da Delegacia da Mulher, Fernando Fleury da Mota, e, ainda, da assistente social e técnica do Programa de Combate às Violências da SMS, Edna Rodrigues.

Aproveitando a instituição da Lei Municipal 11.424/21, também denominada Lei da Parada Segura, que foi promulgada em maio deste ano e estabelece normas de desembarque de passageiros entre as 21 horas e as 5h59, determinando que, para a segurança daqueles que estão se deslocando nos coletivos, os condutores dos ônibus podem, se solicitados pelos usuários, parar o veículo para desembarque em qualquer lugar seguro indicado por estes, mesmo que seja fora da rota diária habitual e no local não haja ponto de ônibus regulamentado, a SMS fez um link com o Agosto Lilás para ressaltar a proteção da mulher que utiliza esse meio de transporte nesses horários.

Apesar da Lei Parada Segura beneficiar o público sem distinção de sexo, a técnica da Saúde acentua que ela pode ser muito bem aplicada no combate às agressões de gênero.

“O texto fala em passageiros, mas, nesse evento, iremos discutir a violência contra as mulheres. Sabemos que essa prática não acontece apenas no âmbito doméstico, mas também nos espaços públicos como a rua. Então, a Parada Segura é uma forma de evitar a violência contra elas em ambientes abertos, pois tira a mulher de locais escuros, isolados, distantes de sua residência. Por isso, damos essa ênfase à lei no Agosto Lilás, focando-a na mulher”, frisa a assistente social.

Edna ainda observa que o momento atual intensificou esse comportamento: “Com a pandemia, a violência contra mulheres aumentou dentro ou fora de casa e, pequenas medidas, a exemplo da Parada Segura, podem fazer diferença para a vida de muitas trabalhadoras. Com a aprovação dessa nova Lei, as mulheres podem descer do ônibus em um local mais movimentado e protegido, visto que a noite e a madrugada são os momentos preferidos pelos criminosos para agirem”.

Denúncias podem ser feitas não apenas pelas vítimas, mas por qualquer pessoa que tenha ciência das agressões a que a mulher esteja sendo submetida. Para tanto, o denunciante pode optar por registrar o fato pelos 190 da Polícia Militar (PM), 191 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou 197 da Polícia Civil. Além desses números, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que já disponibilizava os telefones 100 e 180 – que funcionam 24 horas –, e o WhatsApp (61) 9 9656-5008, agora amplia as possibilidades de registro, implementando um canal on line, o aplicativo Direitos Humanos Brasil, que pode ser baixado no celular. O sigilo do informante é garantido.

Os debates contam ainda com o apoio da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Defensoria Pública, da Delegacia Especializada da Mulher, da PM, da Pastoral da Mulher Marginalizada, do Conselho Municipal da Mulher e dos Sest e Senat – que fica na Rua Goiás s/n, Cidade Salmen – paralela à BR-364.