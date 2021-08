Alunos da Escola Tiradentes de Rondonópolis conquistam medalhas

Alunos da Escola Estadual Militar Tiradentes de Rondonópolis – Major Ernestino Veríssimo da Silva conquistaram quatro medalhas e 26 menções honrosa na primeira participação no Programa Nacional Olimpíadas de Química.

Com 155 inscritos, as vencedoras foram as alunas do 1º ano, Júlia Beatriz, medalha de prata e Anelise Cândida dos Santos Teixeira, medalha de bronze. No 2º ano, Giovanna Paim Ferreira, medalha de prata e Pedro Henrique Coterli, medalha de bronze

As 30 questões foram realizadas on-line e a aplicação da prova foi desenvolvida na instituição e rigorosamente respeitando o período indicado no calendário da competição. Como medida de biossegurança, a direção da escola promoveu um sistema de revezamento e divisão das turmas.

Para a aluna Júlia Beatriz o essencial foi desmistificar a matéria que nem sempre é fácil aprender. “Foi interessante porque é sempre bom aprofundar conhecimento numa matéria considerada complexa. O estudo diversificado nos ajudou muito, a professora tirou todas as dúvidas, indicou vídeos e conteúdos que facilitaram a aprendizagem”

Para aluna Giovana, os estudos contribuíram até para a sua escolha profissional e a fez seguir o sonho em investir no sonho de ser médica. “A química confirmou que quero seguir na medicina, depois das olimpíadas e vou me dedicar mais, pois sinto estimulada a continuar nessa linha de estudo”.

O diretor da escola, tenente-coronel Kleber Franklin de Lima Ferreira, frisou que a participação dos alunos na competição só vem a contribuir e melhorar o aprendizado dos alunos.

Ele destacou ainda um dos objetivo da iniciativa é descobrir jovens com talentos e aptidões ligados a química que possa ser estimulado e engajado em atividades de ensino, pesquisa e extensão na área. Além de selecionar os estudantes que possam representar o Estado na Fase III da Olimpíada Brasileira de Química.

“Estamos felizes por mais esse brilhante resultado alcançado pelos alunos. Reflexo de um grande esforço coletivo dos profissionais de educação, policiais, alunos e pais. Nosso trabalho na área de educação se consolida a cada dia e conquistas positivas”.

O diretor frisou que está sendo estudada uma data para a entrega das medalhas aos agraciados.

A competição é realizada pela Associação Brasileira de Química, com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A Olimpíada acontece anualmente no mês de outubro e integra a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Neste ano as provas da Olimpíada Brasileira de Química será realizada no dia 25 de outubro.