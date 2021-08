Amigos fazem ‘vaquinha online’ para custear transferência de Lucas Perrone

Profissionais de imprensa lançaram neste sábado (07) uma ‘vaquinha virtual’ para custear a transferência do jornalista Lucas Perrone e da mãe dele, Lassimi Perrone, para São Paulo. Os dois estão internados com um quadro grave de Covid-19. O pai de Lucas, o médico Mário Luiz Perrone, faleceu ontem também vítima da Covid-19 e foi sepultado hoje.

O objetivo da campanha é arrecadar R$ 90 mil, para pagar o transporte em UTI aérea e também os custos da operação financeira.

Para colaborar com a campanha basta acessar o site da vakinha virtual e clicar no ícone verde para preencher o valor a ser doado. O site também oferece as formas de pagamento das doações à partir de R$ 25,00.

Quem preferir também pode colaborar fazendo a doação pelo pix, acessando a seguinte chave: 82f3ab9d-5016-4227-8018-d88470700a67.

QUADRO DELICADO

Lucas e Lassimi Perrone estão internados na UTI do hospital da Unimed em Rondonópolis. Ela precisou ser intubada e está situação mais grave.

O jornalista, que também é hipertenso, foi sedado e apresenta uma quadro clínico um pouco melhor. Mesmo assim, há o temor de que a situação dele possa se agravar – a exemplo do que ocorreu com os pais.

O médico Mário Perrone e a esposa Lassimi já haviam tomado as duas doses da vacina contra o coronavírus. Lucas tinha tomado a primeira dose e deveria concluir a imunização na última segunda-feira, mas recebeu antes o diagnóstico de contaminação.