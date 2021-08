Anitta vai ganhar estátua de cera em Nova York

Anitta vai ganhar sua própria estátua de cera no Madame Tussauds de Nova York. A novidade foi anunciada pela cantora nas redes sociais, nesta sexta-feira (13). No vídeo, profissionais aparecem tirando as medidas da artista, que se juntará a nomes como o do Príncipe Harry, a Rainha Elizabeth II, o Príncipe William e Kate Middleton.

“Estou tão honrada! Mal posso esperar para ter minha figura no museu”, escreveu Anitta, na legenda do post.

Os fãs pareciam não acreditar na notícia. “Para, que demais”, escreveu a atriz Giovanna Lancellotti. “Fina”, falou Pablo Vittar. “Você é inacreditável”, disse o comediante Victor Sarro.