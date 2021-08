Apenas uma escola estadual não retomou aulas presenciais em Rondonópolis

As aulas presenciais na rede estadual de ensino foram retomadas na semana passada em caráter experimental e, desde a última segunda feira, ocorrem em sistema de rodízio – com metade dos alunos frequentando as escolas à cada semana. Em Rondonópolis apenas a Escola Professora Amélia de Oliveira Silva, no Parque Universitário, permanece com ensino à distância.

A exceção ocorre porque o prédio da escola está sob risco de desabamento. O problema foi identificado no início do ano em um laudo encomendado pela própria Secretaria Estadual de Educação (Seduc/MT). Apesar disso e do longo tempo de paralisação por causa da pandemia, o prédio não foi recuperado.

Nas outras unidades o funcionamento é semelhante ao adotado em todo o Estado, com metade dos alunos frequentando a escola a cada semana, em sistema de rodízio.

O retorno das aulas foi criticado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (Sintep/MT), que apontou problemas de infraestrutura e de biossegurança. O presidente do sindicato em Rondonópolis, João Eudes da Anunciação, diz que a preocupação permanece.

“Ainda é cedo para fazermos uma avaliação mais ampla. Temos visto uma preocupação com o controle de acesso e movimentação dos alunos, porém ainda tem falta de professores e de profissionais na equipe de apoio. Isso sem falar na precariedade da estrutura em muitas escolas”, destacou.

Apesar de ter orientado os professores a aceitarem o retorno às atividades presenciais, o Sintep-MT mantém o estado de greve e realizará uma nova assembleia da categoria no fim do mês para avaliar a situação.