Após ameaçar ex, homem é preso com mais de 400 munições em casa

Um homem de 35 anos foi preso na manhã desta terça-feira (10) com mais de 400 munições de arma de fogo e um simulacro na casa onde mora no bairro Paiaguás, em Rondonópolis. O material foi encontrado no cumprimento de um mandado de busca e apreensão relacionada a uma medida protetiva de urgência.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher.

Segundo informações, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e ameaçou a vítima dizendo que tinha uma arma. Os policiais começaram a investigar e fizeram a apreensão.

Ele foi autuado por posse irregular de arma de fogo.