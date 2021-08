Após citar “vaias contratadas” Mendes aponta ação de deputado

Após ser alvo de vaias durante a passagem do presidente Jair Bolsonaro por Cuiabá, o governador Mauro Mendes (DEM) disse que as pessoas que lhe hostilizaram foram “contratadas” para agir de tal maneira.

À imprensa, o democrata minimizou o fato e disse que um grupo de “10 pessoas” foi o responsável pelos xingamentos proferidos contra sua pessoa.

Questionado se seriam bolsonaristas, Mendes negou: “Não, não eram. Eram ligados a um determinado deputado no Estado de Mato Grosso”, resumiu ele.

Nos bastidores, muitos ligaram a declaração ao deputado José Medeiros (Podemos) – um dos principais opositores a atual gestão no Estado e que também estava presente no evento do qual participou Bolsonaro.