Após haters, Luíza Sonza fala ter adquirido traumas

Recentemente, após ter se afastado de suas redes sociais devido as críticas e os linchamentos sofridos pelos haters nos últimos meses, a cantora Luíza Sonza voltou com tudo e trazendo novidades com o seu mais novo álbum “Doce 22” e seu novo programa “Prazer, Luíza”, que tem estreia marcada para o próximo sábado, (7) de agosto.

A cantora sofreu uma onda de ataques na web, com críticas sobre sua aparência e foi responsabilizada pela morte de João Miguel, filho do seu ex-marido Whinderson Nunes com Maria Lima.

“Tive que me mostrar muito forte desde o início da minha carreira, por todas as questões que eu nem preciso falar. eu me sinto um pouco hoje mais liberta e mais livre. Sou mais aceita, eu diria. Eu vejo o carinho das pessoas depois do Doce 22. Mas é um eterno aprendizado. É muito doido tudo que aconteceu na minha vida, mas tento assimilar e me cuidar das sequelas. para mim, a visão ainda é um pouco turva. Mas sinto mais o carinho das pessoas com a Luíza como artista e pessoa também”, declarou ela.

Luíza também afirma que pensa duas vezes antes de expor qualquer intimidade atualmente. Inclusive ela prometeu se abrir e mostrar mais em seu programa. “Eu tenho muito medo. Fico pensando o que a galera vai pensar. Será que vão me atacar? Eu não preciso nem falar os traumas que tenho sobre isso. Não gosto nem de entrar nesse assunto. Porque ele me deixa desconfortável. mas é óbvio que eu fico um pouco com medo”, confessa.

A artista fala que está cada dia mais segura sobre sua vida profissional. “Cada vez mais, quero ser narradora e dona da minha vida. Muitas vezes, deixei a sociedade e as pessoas serem donas da minha vida. Acho que venho pegando as rédeas e dizendo: ‘Eu sou isso aqui, e é isso’. Essa é a minha vida e a minha história. Não estou contando a história dos outros. Eu tenho esse direito”, finalizou ela.