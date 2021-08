Após vitória contra o Palmeiras, Jorginho cita “jogo inteligente”

“Jogamos inteligentemente”. Assim o técnico do Cuiabá, Jorginho, definiu a partida do Dourado contra Palmeiras, no Allianz Parque, no domingo (22).

O time da Capital mato-grossense saiu de campo com uma vitória por 2×0, contrariando as estatísticas que previam triunfo da equipe paulista.

“Não foi o melhor jogo sob meu comando. Jogamos inteligentemente. A gente não conseguiu manter a posse de bola no campo do adversário, que é uma característica muito forte da nossa equipe. Mas foi uma partida muito importante para o Cuiabá e para nossas pretensões daqui para frente”, afirmou o treinador.

Jorginho ainda reiterou que o Cuiabá tem como foco principal a permanência na série A do Brasileirão: “Foi uma vitória muito importante para aquilo que a gente almeja e espera alcançar dentro do campeonato, que é exclusivamente nos livrar de descer para a segunda divisão”.

Atualmente, o Dourado soma 20 pontos e está fora da zona de rebaixamento.