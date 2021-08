Aprenda a transformar milhas em fonte de renda extra

O acúmulo de milhas aéreas através de programas de fidelidade ou do uso consciente do cartão de crédito já se tornou um hábito para grande parte dos brasileiros. Mas se engana quem pensa que as milhas servem “apenas” para viajar. Com a pandemia do Covid-19, tem crescido o número de pessoas que olham para os programas de milhagens como uma forma de diversificar ou mesmo incrementar a renda.

Segundo Norton Reveno, especialista em milhas e cartões de crédito, e fundador do sistema de educação financeira Milhas Lucrativas, “milha é dinheiro” e, assim sendo, é possível transformar esse benefício em uma fonte de renda extra, mesmo em tempos de crise financeira. “Eu indico aos meus mais de 5 mil alunos que façam das milhas uma fonte de renda extra. Diversificar é importante, principalmente em tempos de crise como o que nós passamos. Como consultor financeiro, digo mais: sempre tenha mais de uma fonte de renda”, explica o expert.

Mas para quem pensa em largar o emprego fixo para viver das milhas, Norton alerta. “As milhas devem ser encaradas como uma renda diversa, mas não como sua principal fonte de renda”. Abaixo, o especialista, que conta com mais de três mil mentorados e mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, dá dicas como começar a trilhar o melhor caminho para fazer da venda/compra de milhas uma forma de melhorar suas economias.