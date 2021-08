Aprovados em concurso fazem manifestação e cobram nomeação

Os aprovados no último concurso público do Sistema Penitenciário de Mato Grosso realizaram um manifesto na manhã deste sábado (14), na frente da Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis (MT). Eles cobram a nomeação urgente dos aprovados e alegam preocupação com o déficit de policiais penais no Estado.

“Queremos pedir ao governador a nomeação dos aprovados, isso é uma solicitação

muito séria, porque nós temos algumas informações graves em relação ao número de efetivo e a população carcerária. Nós temos ai em torno de 12 mil presos a nível de Estado, informações que o próprio governador disse em 2019 e de lá para cá a política de segurança pública fez foi fechar unidades prisionais, isso é algo grave em vez de aumentar as vagas ele acabou diminuindo” desabafa um dos aprovados no concurso, Maykon Lopes Moraes.

O concurso foi realizado em 2016 e tem validade até fevereiro de 2022. Os aprovados aguardam a convocação e diante da situação também estão entrando judicialmente com uma Ação Civil Pública com o objetivo de obter as nomeações, tendo como base o déficit de profissionais no sistema prisional que hoje chega a mais de 500 policiais penais.

“Vamos mover uma Ação Civil Pública para exigir do Ministério Público um posicionamento da nossa situação, porque isso envolve o interesse da sociedade” pontua Maykon.