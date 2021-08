As relações tóxicas na visão sistêmica | Agora Mulher

Embora entre as relações tóxicas, as que acabam tendo mais destaque são as afetivas, elas acontecem em qualquer tipo de vínculo, seja familiar, profissional, amoroso ou até social.

A verdade é que, qualquer uma delas provoca muita dor e sofrimento, gerando muito estresse e dano emocional.

Porém, a família é a primeira referência que temos sobre relacionamentos, é a base de como vamos nos relacionar com o mundo.

Os valores repassados pelo ambiente familiar em que nos desenvolvemos, poderá influenciar diretamente em nossas escolhas como indivíduo e na forma que vamos construir nossos relacionamentos, tendo a propensão em manter ou reproduzir padrões positivos ou negativos.

Quando fui vítima de violência doméstica, sofri muito e as vezes ainda me pego pensando em tudo o que passei e me sinto muito grata por ter sobrevivido.

Superar as dores de uma relação tão conturbada não foi fácil. Passei por terapias e mais terapias, busquei em todos os lugares o remédio que iria cicatrizar tantas feridas.

As dores da alma são as mais difíceis de serem tratadas e eu só consegui superar de fato, quando identifiquei o quanto a bagagem de conceitos e valores que trouxe do meu sistema de origem, havia contribuído para que eu me submetesse àquele relacionamento. Isso, aconteceu quando tive contato com a visão das Constelações Familiares.

A técnica me fez entender que embora nada justificasse o que aquele “psicopata” tivesse feito para mim, se eu não mudasse os padrões repetitivos ou emoções cristalizadas que contribuíam para a minha passividade nos relacionamentos, aquele comportamento poderia me levar para outras relações abusivas.

A superação veio e com ela a transformação. Hoje me rendo a força das mulheres que conseguem recomeçar, esse é um caminho só percorrido por quem é muito forte.

No meu caso decidi compartilhar meu conhecimento, proporcionar a outras mulheres a mesma experiência de transformar dor em uma nova possibilidade de vida.

No início foi uma, depois duas, três e o número só cresceu. Com a internet vieram as de longe e quando acordei já era uma terapeuta, aproveitando as muitas formações que obtive neste trajeto da minha cura pessoal.

O que tenho a dizer e tenho dito a todas as mulheres é que não desistam de serem felizes. Mesmo que a experiência tenha sido dramática é possível sim recomeçar.

Existem passos que se dados com seriedade e comprometimento levam qualquer pessoa ao porto seguro.

Recomeçar é só uma questão de tempo e de querer. Não se esqueça disso.

As constelações familiares nos oferecem esta oportunidade, ressignificar os sentimentos, as crenças e principalmente apontar um caminho seguro para ser trilhado.

Não importa qual foi o nível de violência que você enfrentou ou como isso afetou suas emoções, sempre é possível um recomeço.

Existe uma escolha a ser feita e o seu futuro vai depender disso. Você é a única pessoa que pode dar esse passo.

