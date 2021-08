Assembleia vai ouvir Secretário e Sintep sobre Covid-19 nas escolas

A Assembleia Legislativa aprovou ontem (11) a convocação do secretário de Estado de Educação, Alan Porto, e o convite ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (Sintep), Valdeir Pereira, para prestarem informações sobre surtos de covid em escolas estaduais, após o retorno precipitado das aulas presenciais em Mato Grosso. A convocação foi proposta pelo deputado estadual Lúdio Cabral (PT) e está prevista para a próxima terça-feira (17), a partir das 9h.

“Precisamos saber do secretário que medidas de fato estão sendo implementadas pelo Estado para prevenir o contágio. As mensagens que recebo dos profissionais da Educação mostram que as medidas corretas não estão sendo aplicadas. É preciso testagem periódica, isolamento de sete dias para todos que tiveram contato com pessoas infectadas pelo coronavírus, fornecer máscaras PFF2, adequar as estrutura das escolas para haver ventilação externa, distanciamento físico e higiene, além de colocar as pessoas do grupo de risco em trabalho remoto”, explicou Lúdio, que é médico sanitarista.

Na primeira semana após o retorno das aulas presenciais, duas escolas em Várzea Grande já suspenderam as atividades presenciais por causa de surtos de covid: a escola Profª Marlene Marques de Barros suspendeu as aulas desde a sexta-feira (6), após dois alunos e uma técnica nutricional contraírem a doença, e a escola Jaime Verissimo de Campos Junior “Jaiminho” suspendeu as aulas na segunda e terça-feira (9 e 10) para sanitização do ambiente, após três professores serem diagnosticados com covid. Também foram notificados casos de covid em diversas outras escolas.

Em Rondonópolis houve registro de contaminações em quatro escolas. Em todas elas as direções determinaram a suspensão temporária das atividades presenciais para os alunos que integravam os mesmos subgrupos dos contaminados.

“Infelizmente, já eram esperados surtos de covid com esse retorno precipitado das aulas presenciais, realizado antes da imunização completa dos trabalhadores da educação, com centenas de escolas com estrutura física precária e sem condições de assegurar ventilação externa, distanciamento físico e higiene. Se a Seduc aguardasse mais seis ou oito semanas, até completar a imunização dos profissionais da Educação e a vacinação avançar mais entre a população em geral, poderia evitar esses surtos. Da forma que foi feito, o retorno expõe trabalhadores das escolas e as famílias de 400 mil alunos”, explicou Lúdio.

Lúdio Cabral explicou que, além do avanço da vacinação e da adequação dos ambientes escolares, para um retorno seguro é preciso que a taxa de incidência da covid-19 esteja em um patamar baixo.

“Mato Grosso está em um platô elevado desde janeiro de 2021, com mais de 1,2 mil casos novos de covid por dia. A abertura de outras atividades com aglomeração não é argumento para o retorno das aulas presenciais. Ao contrário, é a liberação dessas aglomerações que explica o fato de estarmos por tantos meses numa situação tão grave”, disse Lúdio.

